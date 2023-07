Allenamento Milan, rossoneri al lavoro a UCLA: il report ufficiale dopo l’ultima seduta agli ordini di Pioli

Il Milan continua la sua preparazione verso l’ultima sfida contro il Barcellona e, più in generale, verso i primi impegni ufficiali. Di seguito il report dell’ultimo allenamento.

Una mattinata speciale per i rossoneri, che si sono allenati all’interno della suggestiva cornice di UCLA, la celebre University of California, una tra le più prestigiose del mondo. La squadra ha lasciato l’hotel verso le 9.00 e, dopo aver salutato i tifosi presenti, ha iniziato la seduta di allenamento poco prima delle 10.00.

REPORT

Il lavoro dei rossoneri è iniziato con una fase di attivazione muscolare, svolta con elastici e ostacoli e, seguire, corsa tra i coni per chiudere il riscaldamento. La squadra è stata poi divisa in due gruppi per un focus sul possesso palla a due tocchi in spazi piccoli, a cui hanno fatto seguito delle partitelle a tema con le porticine.