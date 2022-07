Allenamento Milan: prosegue la preparazione della squadra

Allenamento mattutino per i rossoneri che si sono ritrovati a Milanello per colazione, come di consueto, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di lavoro odierna.

REPORT

Gruppo subito in campo dove ha iniziato con l’attivazione muscolare svolta con l’ausilio dei tappetini e degli elastici, a seguire ulteriori esercizi a terra prima di iniziare una serie di esercitazioni tecniche. Terminata la prima parte, la squadra ha eseguito alcuni lavori sul possesso prima di chiudere l’allenamento odierno con la consueta partitella su campo ridotto.