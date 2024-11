MN24 – Allenamento Milan, svelato il programma dei prossimi giorni: tutti i dettagli

MN24 – Allenamento Milan, la squadra rossonera, senza i rispettivi giocatori nazionali, tornerà in campo martedì: doppio giorno di riposo

Dopo il pareggio di sabato con il Cagliari per 3-3, il Milan di Fonseca tornerà in campo per l’allenamento martedì. L’allenatore portoghese ha dato due giorni di riposo ai giocatori rossoneri.

Domani, quindi, si ritroveranno a Milanello coloro che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Poi un altro allenamento mercoledì, prima di avere nuovamente giorni di riposo. Il rientro sarà per lunedì 18 novembre.