Allenamento Milan: inizia la preparazione verso la Salernitana, il report da Milanello

Milan in campo a Milanello per preparare l’ultimo impegno della stagione contro la Salernitana. Il report dell’allenamento

Squadra a Milanello questa mattina per colazione per la ripresa degli allenamenti in vista dell’ultima giornata di campionato che vedrà il Milan affrontare la Salernitana sabato 25 maggio a San Siro alle ore 20.45.

REPORT

Prima parte in palestra, dove il gruppo ha iniziato con l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche – focalizzate sul possesso – che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.