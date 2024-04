Allenamento Milan: inizia la preparazione in vista del match contro la Roma, il report

Archiviato il pareggio contro il Sassuolo, il Milan inizia a preparare il match contro la Roma. Il report dell’allenamento

Questa mattina squadra a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi, per l’allenamento. Il primo in preparazione del prossimo impegno di Europa League, una sfida che vedrà il Milan affrontare la Roma, giovedì 18 aprile alle 21.00, all’Olimpico nella gara di ritorno dei Quarti di finale.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Sassuolo-Milan. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso, che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

MARTEDÌ 16 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino.