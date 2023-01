Allenamento Milan, il report della sessione odierna

Ecco il report dell’allenamento odierno dopo il k.o. per 4 a 0 contro la Lazio: lavoro defaticante per i titolari e in campo il resto della rosa

Tornati da Roma in nottata, i calciatori del Milan si sono ritrovati a Milanello questa mattina per colazione per poi scendere negli spogliatoi prima dell’allenamento odierno. Ecco di seguito il REPORT:

Lavoro defaticante in palestra per i titolari dell’Olimpico, in campo dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno il resto della rosa che ha proseguito la fase di riscaldamento attraverso alcuni esercizi atletici e una serie di torelli a tema. La sessione è proseguita con delle esercitazioni sul possesso palla, a seguire lavoro tecnico e infine la consueta partitella su campo ridotto.