Allenamento Milan: esercitazioni attacco-difesa verso il Parma, il REPORT da Milanello

Continua la preparazione del Milan in vista del match di sabato sera contro il Parma valido per la seconda giornata di Serie A 2024-25. Il report dell’allenamento

Rossoneri a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Parma sabato 24 agosto alle ore 18.30 allo Stadio Ennio Tardini.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare l’attivazione muscolare con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni; a seguire il gruppo ha svolto un lavoro sulla forza. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni attacco contro difesa, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

Il programma prevede ancora un solo allenamento al mattino.