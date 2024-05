MN24 – Allenamento Milan in vista della Roma: quasi 5000 tifosi presenti. I DETTAGLI sulla seduta in Australia

Il Milan ha tenuto una sessione di allenamento aperta all’HBF Stadium di Perth, dove la squadra si è preparata per la prossima partita amichevole contro l’AS Roma.

Come appreso da Milannews24, alla sessione hanno partecipato oltre 5.000 tifosi che hanno acquistato un biglietto per accedere allo stadio, con tutti i proventi destinati all’associazione benefica Telethon. ⁠Un’ampia delegazione di tifosi dei Fan Club di AC Milan provenienti da Melbourne, Adelaide, Sydney e Indonesia erano presenti e hanno creato un’atmosfera vibrante e di supporto, cantando cori in italiano sugli spalti.