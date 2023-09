Allegri sicuro sullo scudetto: «Queste squadre sono sopra le altre». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così delle rivali per lo scudetto. Le dichiarazioni dell’allenatore della Juve.

ALLEGRI – «L’Inter, il Napoli e il Milan sono tre squadre sopra le altre. L’Inter sta dimostrando di meritare il primo posto in classifica e noi dobbiamo essere bravi a lottare per i primi quattro posti, sarebbe un risultato importante senza porsi limiti, per la squadra e la società. Quando riapri un ciclo, rimanere a giocare la Champions sarebbe importante. Entrare nei primi 4 posti per l’anno prossimo sarebbe determinante sotto tutti i punti di vista».

