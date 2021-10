Allegri snobba Milan e Napoli: «Scudetto? La favorita rimane l’Inter»

Massimiliano Allegri ha parlato anche di Scudetto, alla vigilia del match tra Verona e Juventus. Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della partita tra Juventus e Verona, Massimiliano Allegri è tornato a parlare di Scudetto. Le dichiarazioni del tecnico.

SCUDETTO – «La Juve in questo momento non si può pensare a obiettivi. In questo momento c’è da pensare al passaggio del turno in Champions. Prima Verona, poi la Champions, un passo alla volta. Il resto ci pensano le altre. Credo che l’Inter rimanga la favorita, ma Milan e Napoli stanno facendo veramente bene. Hanno le carte in regola per poter vincere il campionato. Nel calcio non si sa mai: fanno un filotto di 4 partite negative, 1 pareggio e 3 sconfitte e il vantaggio che hai è già mangiato. Tutta una roba che non riguarda noi. Noi dobbiamo pensare solo a Verona».