Allegri Milan, CLAMOROSO: pronto l’ex Juve se salta Fonseca! Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla panchina rossonera

Ha davvero del clamoroso la notizia riportata questa mattina da Tuttosport, secondo cui la posizione di Paulo Fonseca potrebbe essere messa in forte discussione in caso di nuovo risultato negativo sabato contro la Lazio.

Nel caso in cui il Milan decidesse di optare per il cambio in panchina (una soluzione attualmente non nelle idee della società comunque) c’è un nome che aleggia negli ambienti milanesi: il profilo sarebbe quello di Massimiliano Allegri.