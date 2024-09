Allegri Milan, RITORNO POSSIBILE? «Sarebbe l’IDEALE, ma rispetto alla Juve…». Cosa filtra sull’ex allenatore

Allegri sarebbe l’ideale, per il curriculum che possiede, come sostituto di Fonseca sulla panchina del Milan. Ma la scintilla, già in estate, non è scoccata. E difficilmente potrebbe cambiare qualcosa ora.

A riportarlo è Gazzetta.it, secondo cui il ritorno di Allegri al Milan sarebbe difficile perché troverebbe una situazione diversa rispetto alla Juve nel 2021, quando decise di tornare per la fiducia reciproca con la società. Al Milan, infatti, dovrebbe affrontare una situazione complicata in campo e fuori.