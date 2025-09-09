Allegri, ecco quando il tecnico del Milan riavrà gli ultimi Nazionali: la notizia

Allegri recupererà a pochissimi giorni da Milan-Bologna gli ultimi calciatori impegnati con le proprie Nazionali

Il calendario delle Nazionali continua a tenere il fiato sospeso per il Milan. Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, Christian Pulisic, Santi Giménez e Piero Hincapié sono scesi in campo con le rispettive selezioni, e il loro rientro a Milanello non avverrà prima di giovedì 12 settembre. Questa situazione logistica complica i piani del tecnico Massimiliano Allegri, che dovrà fare i conti con un minor tempo a disposizione per preparare i suoi uomini in vista dei prossimi impegni di campionato.

I tre calciatori, impegnati in diverse parti del mondo, avranno bisogno di tempo per recuperare dalle lunghe trasferte intercontinentali e per smaltire il fuso orario. Il loro ritorno, fissato per giovedì, darà ad Allegri, il tecnico toscano esperto di gestione delle risorse, solamente due giorni per valutarne le condizioni e integrarli nella preparazione del match successivo. Un lasso di tempo molto breve, che potrebbe spingere l’allenatore a dosare il loro impiego per evitare infortuni.

Christian Pulisic, l’esterno statunitense soprannominato “Captain America” per le sue doti di leader, ha giocato con gli Stati Uniti. Il suo rientro è cruciale per il Diavolo, in quanto l’americano è un elemento cardine del reparto offensivo. Anche Santi Giménez, l’attaccante messicano con un grande fiuto del gol, è atteso con impazienza, in quanto la sua presenza in attacco garantisce sempre un’opzione in più al tecnico rossonero. Infine, Piero Hincapié, il giovane e promettente difensore ecuadoriano, tornerà dopo una sfida difficile contro l’Argentina. La sua versatilità e la sua solidità difensiva sono un asset fondamentale per il reparto arretrato dei rossoneri.

La gestione di questi rientri sarà un banco di prova importante per lo staff del Milan, che dovrà lavorare a stretto contatto con i giocatori per assicurarsi che siano in perfetta forma fisica e mentale. I tifosi sperano che questo ritardo non influisca negativamente sulle prestazioni della squadra.