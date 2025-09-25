Connect with us

HANNO DETTO

Allegri Milan, arriva il grande elogio di Cesare Prandelli: «Strafelice per lui, credo sia il migliore a fare questa cosa»

HANNO DETTO

Moggi: «Calciopoli? Cercava di favorire il Milan nella lotta Scudetto»

HANNO DETTO

Conte prima di Milan Napoli: «Trovo folle che qualcuno lo scorso anno lo facesse»

HANNO DETTO

San Siro Milan, Collovati spiega: «Io non lo abbatterei, questa è l'idea che ho in mente per il futuro dell'impianto». Poi racconta diversi aneddoti

HANNO DETTO

Allegri Milan, Ordine lo avvisa: «Nessun entusiasmo o eccessiva celebrazione, l'obiettivo resta la Champions. E a Max do questo consiglio»

HANNO DETTO

Allegri Milan, arriva il grande elogio di Cesare Prandelli: «Strafelice per lui, credo sia il migliore a fare questa cosa»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Allegri

Allegri Milan, arriva il grande elogio di Cesare Prandelli: «Strafelice per lui, credo sia il migliore a fare questa cosa». Le ultimissime notizie

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli ha analizzato l’attesa sfida di San Siro tra Milan e Napoli. Prandelli si è soffermato in particolare sulla squadra rossonera, esprimendo grande ammirazione per il lavoro svolto da Massimiliano Allegri.

Secondo Prandelli, il Milan è in una fase di “restaurazione” e l’impatto di Allegri è stato straordinario. “Sono strafelice dell’impatto di Allegri, l’ha meritato perché ha dovuto sopportare giudizi immeritati”, ha dichiarato, riconoscendo al tecnico livornese la capacità di assorbire le pressioni e risolvere i problemi con grande padronanza. A suo avviso, Allegri è una figura “dominante”, in grado di gestire le situazioni più complesse e di guidare la squadra verso un gioco convincente.

Prandelli ha inoltre elogiato il modo in cui il Milan sta giocando, citando la partita contro l’Udinese come esempio di un calcio “divertente” e di qualità. Le sue parole confermano la percezione di un cambiamento positivo in atto nella squadra rossonera, sia a livello di risultati che di espressione di gioco. Il giudizio di un tecnico esperto come Prandelli non fa che rafforzare la fiducia nel percorso intrapreso dal Milan e dal suo allenatore.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.