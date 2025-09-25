Allegri Milan, arriva il grande elogio di Cesare Prandelli: «Strafelice per lui, credo sia il migliore a fare questa cosa». Le ultimissime notizie

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli ha analizzato l’attesa sfida di San Siro tra Milan e Napoli. Prandelli si è soffermato in particolare sulla squadra rossonera, esprimendo grande ammirazione per il lavoro svolto da Massimiliano Allegri.

Secondo Prandelli, il Milan è in una fase di “restaurazione” e l’impatto di Allegri è stato straordinario. “Sono strafelice dell’impatto di Allegri, l’ha meritato perché ha dovuto sopportare giudizi immeritati”, ha dichiarato, riconoscendo al tecnico livornese la capacità di assorbire le pressioni e risolvere i problemi con grande padronanza. A suo avviso, Allegri è una figura “dominante”, in grado di gestire le situazioni più complesse e di guidare la squadra verso un gioco convincente.

Prandelli ha inoltre elogiato il modo in cui il Milan sta giocando, citando la partita contro l’Udinese come esempio di un calcio “divertente” e di qualità. Le sue parole confermano la percezione di un cambiamento positivo in atto nella squadra rossonera, sia a livello di risultati che di espressione di gioco. Il giudizio di un tecnico esperto come Prandelli non fa che rafforzare la fiducia nel percorso intrapreso dal Milan e dal suo allenatore.