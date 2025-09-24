Allegri Milan, Pastore sicuro: «Il grande merito del tecnico è aver interrotto ogni discorso su questi due temi della scorsa stagione»

Allegri Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha sottolineato il grande impatto del tecnico livornese in rossonero

Un Milan trasformato, che ha ritrovato la propria identità e la serenità necessaria per affrontare le sfide del campo. Questo il pensiero di Giuseppe Pastore, giornalista che, durante l’ultima puntata di Elastici, ha analizzato il periodo molto positivo dei rossoneri. Le sue parole si concentrano soprattutto sulla straordinaria capacità di gestione di un gruppo da parte di Massimiliano Allegri, l’allenatore che, insieme al direttore sportivo Tare, sta guidando il club in una nuova fase della sua storia.

La serenità ritrovata grazie ad Allegri

“Allegri ha riportato, suo malgrado, la tradizione positiva del Milan: cioè lasciare tutto quello che non ha a che fare con la storia del Milan fuori e aver riportato il sereno”, ha dichiarato Pastore. Un concetto chiave che spiega il cambio di rotta della squadra: il Milan non è più un ambiente in cui le discussioni extra-calcistiche dominano la scena. I riflettori non sono più puntati solo sui singoli, come accadeva in passato con Leao o Ibrahimovic, ma si concentrano sulla squadra nel suo insieme.

“Si esalta Modric, ci si meraviglia per Pulisic, per Rabiot…”, ha continuato Pastore, sottolineando come l’attenzione si sia spostata sulle prestazioni dei nuovi acquisti e su un gioco corale che sta dando i suoi frutti. Questa nuova mentalità è un chiaro segnale del lavoro svolto da Massimiliano Allegri, il cui curriculum, ricco di successi e di esperienze in ambienti difficili, gli ha permesso di riportare equilibrio e tranquillità in un club che ne aveva un disperato bisogno.

La gestione del gruppo: il vero segreto del successo

Pastore ha poi approfondito il suo pensiero, ribadendo che questo nuovo approccio è merito di Allegri: “È merito di Allegri il fatto di essere così rasserenante: ha passato tempeste ben peggiori di questo Milan. Ha in mano le briglie della squadra che mi sembra una squadra con molta voglia di dimostrare, anche individualmente, che lo scempio sportivo dell’anno scorso era una triste parentesi”. Un’analisi lucida che riconosce all’allenatore il merito di aver saputo gestire e motivare un gruppo di giocatori che, dopo una stagione deludente, avevano bisogno di ritrovare fiducia e determinazione.

La perfetta sintonia tra l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Tare è alla base di questo successo. La visione comune, la gestione oculata delle risorse e la scelta di puntare su giocatori di grande calibro e forte personalità come Modric e Rabiot hanno permesso al Milan di ritrovare la sua dimensione di club vincente. Le parole di Giuseppe Pastore, rilasciate su Elastici, confermano che il Milan è sulla strada giusta per tornare ai vertici del calcio italiano.