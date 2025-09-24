Allegri Milan, Biasin sentenzia: «Resto convinto che porterà tanti punti a Milanello. Lui il giocatore perfetto per il livornese»

Allegri Milan, Fabrizio Biasin non ha dubbi: il livornese, grazie anche all’innesto di Rabiot, porterà tanti punti ai rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a sorprendere, e a credere nel progetto rossonero fin dall’inizio c’è stato anche il giornalista Fabrizio Biasin. Nel suo consueto editoriale su TMW, Biasin ha ribadito la sua fiducia nella squadra e nel suo allenatore, che sta superando ogni scetticismo iniziale con un lavoro meticoloso e una visione chiara. Le parole del giornalista sono un’ulteriore conferma della bontà delle scelte fatte dal direttore sportivo Tare in estate.

La visione di Allegri e la funzionalità della rosa

Biasin ha ironicamente citato alcune delle frasi più emblematiche che si sentono in questi giorni, confermando in pieno la sua teoria. “E quindi “anche se la rosa sembra più debole di quella dell’anno passato vedrete che con Allegri…”“, ha scritto il giornalista, sottolineando come l’allenatore sia un fattore determinante nel successo della squadra. La filosofia di Allegri si basa sulla funzionalità dei giocatori, un concetto ribadito da Biasin con le sue parole: “è più importante avere giocatori funzionali piuttosto che giocatori forti, soprattutto se quelli forti non sono sintonizzati“.

Questa idea è il cuore del lavoro del direttore sportivo Tare e di Allegri. Il Milan ha costruito una squadra in cui ogni pezzo si incastra perfettamente, e i risultati in campo lo dimostrano. Un esempio lampante è l’arrivo di Adrien Rabiot. Biasin lo definisce “il sarto perfetto per la stoffa di Max“, un giocatore arrivato grazie a una serie di “combinazioni astrali” che si è subito dimostrato fondamentale per gli equilibri del centrocampo.

Una squadra da vertice: la previsione di Biasin

L’editoriale di Fabrizio Biasin non si ferma all’analisi del momento, ma guarda al futuro. Il giornalista ha ribadito il suo pronostico di inizio stagione: “prima di inizio stagione pubblicai la mia griglia con il Milan al primo posto, non so se azzeccherò il pronostico ma continuo a pensare che Allegri saprà portare a Milanello tanti tanti punti“. Una previsione audace, ma che trova riscontro nelle prestazioni convincenti del Milan.

Il club rossonero, grazie al lavoro congiunto di Allegri e Tare, ha costruito una squadra solida, equilibrata e con una mentalità vincente. La capacità dell’allenatore di ottenere il massimo dai suoi giocatori, unita alla qualità degli acquisti, rende il Milan una delle principali candidate al titolo. La fiducia di Biasin, espressa su TMW, è un segnale forte e chiaro: il Milan non è più una sorpresa, ma una certezza, pronta a lottare fino alla fine per i massimi traguardi.