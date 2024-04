Allegri rammaricato verso il Milan: «Saremmo potuti restare in scia, sul futuro..»

Allegri ha parlato a Dazn nel post partita di Cagliari Juventus. Ecco cosa ha detto l’allenatore bianconero

STAGIONE IN LINEA CON LE ASPETTATIVE – «La società ha chiesto di entrare in Champions, quest’anno staremmo fuori per demeriti nostri e non va bene. Stasera ci avrebbe permesso di mettere un’ipoteca sulla Champions ma di rimanere in scia al Milan. Nella vita si può fare tutto, l’importante è mettersi a tavolino e avere le idee chiare su quello che si può e si deve fare».

VITTORIA SFUMATA – «E’ un fattore di crescita della squadra. Abbiamo 8 giorni importanti, c’era la gara oggi, martedì serve un’altra partita in Coppa e poi sabato avevamo lo scontro diretto con il Milan per il secondo posto. Cerchiamo di fare una gara diversa con la Lazio».

FUTURO – «A fine stagione bisognerà sedersi per valutare e fare le valutazioni del caso, poi ripartiremo. In questo momento serve centrare la Champions, in tempi non sospetti avevo detto sarebbe stato difficile fare punti a questo punto della stagione. Ora cerchiamo di andare in finale martedì contro una Lazio forte».

