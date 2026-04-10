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Allegri sempre più deciso, 4-3-3 in Milan Udinese: svelati i terzini e il tridente favoriti per la titolarità

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2 ore ago

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Allegri

Allegri sarebbe pronto a schierare il nuovo modulo contro l’Udinese! Svelati i possibili interpreti del 4-3-3

Arrivano ulteriori conferme dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sembrerebbe pronto a schierare il 4-3-3 in Milan-Udinese, match in programma domani alle ore 18:00.

Qualora dovesse essere confermata questa scelta del tecnico toscano questi dovrebbero essere gli interpreti per la difesa a 4. Il tridente dovrebbe essere composto da Rafael Leao sulla sinistra, Christian Pulisic sulla destra e Santiago Gimenez come punta centrale. Il ‘Bebote’ è favorito su Fullkrug.

I terzini dovrebbero essere invece Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra. Chi rimarrebbe dunque fuori dall’undici titolare sarebbe Alexis Saelemaekers. Il belga rappresenterebbe comunque un’opzione a gara in corso da sfruttare su entrambe le fasce offensive.

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