Algeria Guinea Equatoriale 2-0: BUONA partita per Bennacer. Il MINUTAGGIO del rossonero

Algeria-Guinea Equatoriale 2-0: buona la partita per Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, in campo per 78 minuti

L’Algeria di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha battuto 2-0 la Guinea Equatoriale in una gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa. Centrocampista rossonero in campo per 78 minuti.

ALGERIA-GUINEA EQUATORIALE: IL TABELLINO

ALGERIA-GUINEA EQUATORIALE 2-0

MARCATORI: Aouar 69′ (ALG), Gouiri 90′ + 5 (ALG)

AMMONITI: Asué 22′ (GUI), Saul Coco 45′ + 3 (GUI), Salvador 74′ (GUI), Mandrea 89′ (ALG), Ndong 90′ (GUI)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Aouar (dal 83′ Zorgane), Bounedjah (dal 79′ Benzia), Bensebaini, Mandi; Tougai, Hadjam, Bennacer (dal 78′ Gouiri); Mahrez (dal 83′ Atal), Zerrouki, Benrahma (dal 90′ + 3 Moussa). All. Pektovic. A disp.: Oukidja, Guendouz, Atal, Khacef, Mdani, Zorgane, Saayoud, Benzia, Kendouci, Farsi, Moussa, Gouiri.

GUINEA EQUATORIALE (4-3-3): Owono; Buyla (dal 77′ Hanza), Senra (dal 77′ Anieboh), Ganet (dal 66′ Balboa), Mascarell; Orozco, Saul Coco, Obiang; Ndong, Salvador (dal 84′ Eneme), Asué (dal 66′ Miranda). All. Micha. A disp.: Sapunga, Ebea, Elo, Andonis, Anieboh, Eneme, Sipi, Boho, Balboa, Miranda, Hanza, Mangue.