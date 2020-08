Alexis Saelemaekers torna all’Anderlecht per un giorno – FOTO

Alexis Saelemaekers è tornato all’Anderlecht per un giorno: l’esterno destro del Milan è andato ad incontrare i propri ex compagni

Una visita gradita in casa Anderlecht dove oggi Alexis Saelemaekers è tornato a vestire la maglia viola per un solo giorno. L’esterno destro del Milan, riscattato ufficialmente dai rossoneri nei mesi scorsi, ha fatto visita ai propri ex compagni salutando tra gli altri anche il noto ex calciatore (oggi allenatore) Vincent Kompany.

Saelemaekers è stato tra i giocatori più utilizzati da Stefano Pioli nel corso di questo finale di stagione, il fantasista belga è stato pagato dal Milan 6 milioni di euro.