Alex Jimenez Milan, rossoneri titubanti: dubbi sul futuro, stoppato il top club. Ultime

Alex Jimenez Milan, rossoneri titubanti sul futuro del terzino spagnolo: muro col Valencia per la partenza a gennaio

Come riferito da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan è restio a lasciar partire Alex Jimenez a gennaio:

PAROLE – «In lista per il Valencia, oltre a Fresneda, c’è anche Alex Jimenez. Ci sono stati recentemente contatti tra l’entourage e il Valencia ma a oggi il Milan non sembra convinto a lasciarlo partire a gennaio. La situazione su Alex è ferma e in attesa di aggiornamento».