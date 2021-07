Alessio (ex vice Conte): « Giroud può fare un paio di stagioni buone. Non si lamenta mai»

L’ex vice allenatore di Conte Angelo Alessio ha speso parole d’elogio per Olivier Giroud e la scelta del Milan di puntare sul francese

Angelo Alessio, ex vice allenatore di Conte ai tempi della Juventus e del Chelsea, ha speso parole d’elogio per Olivier Giroud e per la scelta del Milan di puntare sul 34enne attaccante francese. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

«Sì, può fare un paio di buone stagioni. Il valore non si discute. Ragazzo serio, umile, mai una lamentela. Uno che fa gruppo. Dopo un paio di allenamenti già si era integrato con il resto dei compagni. E se sta in panchina non si mette a discutere».