Ex Milan, ufficiale: Nesta nuovo allenatore della Reggiana

Alessandro Nesta, ex leggenda del Milan, è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Reggiana: il comunicato

La Reggiano ha ufficializzato Alessandro Nesta come nuovo allenatore. Il comunicato ufficiale:

l’ex fuoriclasse di Lazio e Milan ha sottoscritto un contratto annuale fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al raggiungimento della salvezza. Romano classe ’76, per Nesta si tratta della terza esperienza come allenatore in Serie B dopo quelle con Perugia e Frosinone, culminata con la disputa della finale playoff per la Serie A