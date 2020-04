Alessandro Nesta: «Andare al Milan fu una liberazione»

Il grande centrale, dieci anni al Milan, racconta i momenti che lo hanno portato ad andare via dalla Lazio per vestire il rossonero

Nel corso dell’ormai consueto con la diretta Instagram di Christian Vieri, Alessandro Nesta ha raccontato i momenti di quell’estate 2002 in cui lasciò la sua Lazio di cui era capitano, per passare al Milan.

Nesta parla del difficile periodo in biancoceleste: «Alla Lazio ma la situazione era diventata insostenibile; ero addirittura nel consiglio di amministrazione del club, facevo le riunioni con i direttori di banca e non ci capivo niente. Non sarei mai andato via ma è stato meglio così; andare al Milan fu una specie di liberazione: dovevi preoccuparti solo di giocare a calcio e mi sono tolto tante soddisfazioni». Infine una battuta su Instanbul: «E’ una partita che ancora oggi mi toglie il sogno se ci penso…»