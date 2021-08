Numero maglia Florenzi Milan: presa la decisione dell’esterno

Florenzi ha scelto il suo nuovo numero di maglia in vista della sua avventura rossonera: l’esterno ha scelto il 25

Alessandro Florenzi ha scelto il suo nuovo numero di maglia in vista della sua esperienza in rossonero. Come riferito da Sky Sport, l’esterno campione d’Europa con l’Italia prenderà il venticinque.

GRANDE VOGLIA – Florenzi ha voluto fortemente il trasferimento a Milanello e il cambio di numero rispetto al consueto 24 (occupato al Milan da Kjaer) rappresenta la grande voglia di dare un taglio netto col passato.