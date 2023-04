Florenzi a Sky: «C’è rammarico, ma sono positivo in vista del Napoli». Le parole del terzino rossonero dopo il pareggio contro il Bologna

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Bologna. Le parole del terzino del Milan:

RIGORI MILAN – «Le parole del mister sono condivisibili o meno. Non so neanche se voglio rimanere nel mondo del calcio, figurati fare l’arbitro. Secondo me il prossimo passo che si potrebbe fare è che alcuni arbitri possano venire a spiegare le proprie decisioni dopo la partita. Sbagliamo tutti, io in primis. Magari sarebbe una bella proposta anche per far capire cosa pensa un arbitro. Oggi l’arbitro poteva essere aiutato diversamente, soprattutto sul rigore non dato nel primo tempo a Rebic».

PRESTAZIONE – «C’è rammarico perché abbiamo giocato ottananove minuti e non novanta. L’ultimo minuto non abbiamo giocato. Abbiamo affrontato la partita molto seriamente, tutti hanno giocato con intensità. Rimane comunque la rabbia per questi due episodi che sono netti»

NAPOLI – «Sono positivo, ma in generale lo sono nella vita. Affrontiamo questa partita con entusiasmo, ci sono tantissime persone che vorrebbero essere al nostro posto. Abbiamo questa fortuna di giocarci la partita, dobbiamo fare il massimo per continuare a credere in un sogno. Vivo con emozione ogni allenamento, figurati i quarti di Champions con il Napoli. Penso che posso giocare quello che il mister vuole. Ho passato un periodo difficile ma ci sono persone che stanno peggio. Se la vedi così fa sicuramente tutto per il meglio»