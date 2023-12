De Giuseppe analizza il Milan: «Troppi infortuni, lo scudetto può perderlo solo quella squadra»

Alessandro De Giuseppe, noto giornalista, ha parlato del momento del Milan dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Alessandro De Giuseppe, giornalista de Le Iene, ha dichiarato a Sportitalia:

«Calhanoglu? Grande intuizione di Inzaghi, ed è sempre più uomo squadra. Con questa mentalità, la sconfitta di Istanbul è servita a dare questa autostima. Lo scudetto possiamo solo perderlo. Il Milan? In estate aveva preso dei buoni giocatori, poi un sacco di infortuni e ora credo che ci sia qualcosa all’interno dello spogliatoio: ci sono cali di motivazione importanti. Ci sono cali di concentrazione. Anche la questione Ibra: arriva o non arriva? E nel caso in quale ruolo?».