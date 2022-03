Albertosi: «Scudetto? Mi auguro vinca il Milan. Ecco le mie percentuali». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, parla così della corsa Scudetto. Le sue dichiarazioni a CagliariNews24.

«Mi auguro possa vincere il Milan. È difficile, è un campionato strano: sembrava che l’Inter avesse già finto facile e poi invece è incappata in risultati non positivi. Ha una partita in meno, il che potrebbe riportarla prima. Sono tutte lì, è facile recuperare. Potrebbe farcela anche la Juventus in caso di qualche passo falso delle prime. Milan e Inter hanno il 30% per uno, il 30 ce l’ha il Napoli e il 10 la Juventus.»

L’INTERVISTA INTEGRALE