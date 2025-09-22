Albertini suona la carica: «Il Milan deve lottare per lo Scudetto! Devo dire questa cosa su Allegri». Le ultimissime sui rossoneri

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato l’inizio di stagione dei rossoneri allenati da Massimiliano Allegri, sottolineando le ambizioni del club e la qualità della squadra.

Le parole di Albertini: il Milan deve puntare allo Scudetto

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Albertini è stato chiaro: “Il Milan non può ma deve lottare per lo scudetto“. Secondo l’ex giocatore, indossare la maglia rossonera comporta l’obbligo di puntare sempre al massimo, un approccio fondamentale per crescere e capire cosa manca per raggiungere i traguardi più alti.

Albertini ha elogiato il lavoro svolto in queste prime giornate di campionato, notando come la squadra abbia già delle “idee chiare” sia contro il Bologna che in trasferta a Udine. Ha inoltre riconosciuto i meriti di Allegri, definendolo un allenatore che “sa come si vince e come si costruisce qualcosa”, capace di trasmettere la sua filosofia tattica a un gruppo solido e coeso.

Focus sul centrocampo e l’attacco

Una menzione speciale è stata dedicata al centrocampo, considerato da Albertini uno dei più forti del campionato, paragonabile a quello del Napoli. A suo avviso, il reparto ha trovato il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù. In particolare, ha definito Luka Modric un “fuoriclasse”, sottolineando il suo ruolo cruciale.

L’ex centrocampista ha invece sollevato un dubbio sul reparto offensivo: “Ad Allegri forse può mancare qualcosa in attacco”.