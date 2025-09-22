Connect with us

Albertini suona la carica: «Il Milan deve lottare per lo Scudetto! Devo dire questa cosa su Allegri»

Trevisani lancia in alto il Milan: «Si potrà togliere grandi soddisfazioni. Scudetto? Sì ma solo in questo caso»

Pellegatti sicuro in diretta: «La scorsa è stata la stagione più confusa della storia del Milan! Più volte è successo questo»

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

San Siro Milan, Marotta non le manda a dire: «Anche Wembley è stato ricostruito, noi abbiamo un'esigenza precisa»

3 ore ago

Demetrio Albertini

Albertini suona la carica: «Il Milan deve lottare per lo Scudetto! Devo dire questa cosa su Allegri». Le ultimissime sui rossoneri

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato l’inizio di stagione dei rossoneri allenati da Massimiliano Allegri, sottolineando le ambizioni del club e la qualità della squadra.

Le parole di Albertini: il Milan deve puntare allo Scudetto

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Albertini è stato chiaro: “Il Milan non può ma deve lottare per lo scudetto“. Secondo l’ex giocatore, indossare la maglia rossonera comporta l’obbligo di puntare sempre al massimo, un approccio fondamentale per crescere e capire cosa manca per raggiungere i traguardi più alti.

Albertini ha elogiato il lavoro svolto in queste prime giornate di campionato, notando come la squadra abbia già delle “idee chiare” sia contro il Bologna che in trasferta a Udine. Ha inoltre riconosciuto i meriti di Allegri, definendolo un allenatore che “sa come si vince e come si costruisce qualcosa”, capace di trasmettere la sua filosofia tattica a un gruppo solido e coeso.

Focus sul centrocampo e l’attacco

Una menzione speciale è stata dedicata al centrocampo, considerato da Albertini uno dei più forti del campionato, paragonabile a quello del Napoli. A suo avviso, il reparto ha trovato il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù. In particolare, ha definito Luka Modric un “fuoriclasse”, sottolineando il suo ruolo cruciale.

L’ex centrocampista ha invece sollevato un dubbio sul reparto offensivo: “Ad Allegri forse può mancare qualcosa in attacco”.

