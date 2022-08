Albertini: «L’investimento del Milan su De Ketelaere non mi ha sorpreso…». Le parole dell’ex calciatore

Demetrio Albertini ha commentato l’arrivo di De Ketelaere al Milan ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Se mi ha sorpreso questo investimento dei rossoneri? Direi di no, perché è un’operazione perfettamente in linea con la filosofia del club. Non a caso è proprio il belga il giocatore per il quale nutro maggiori curiosità. È giovane, ma ha già alle spalle gare di Champions. Ha talento, può essere schierato in diverse posizioni dell’attacco e penso che con Pioli abbia ancora enormi margini di crescita».