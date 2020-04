Albertini duro con il Milan: «C’è confusione, serve fare mercato per vincere»

Demetrio Albertini duro con la recente gestione in Casa Milan. Ecco le parole dell’ex centrocampista rilasciate in un’intervista

Demetrio Albertini duro con la recente gestione in Casa Milan. Ecco le parole dell’ex centrocampista rilasciate in un’intervista: «C’è abbastanza confusione. È sempre difficile ripartire da zero tutti gli anni e non capire da dove ripartire. Il mercato è uno delle componenti per poter arrivare alla vittoria, tutte le altre componenti vanno costruite. Tonali? A me piace tanto, anche per riuscire a ricostruire uno zoccolo duro italiano, per me il senso di appartenenza è un valore molto importante» ha dichiarato Albertini a Sportmediaset.