Agente Hysaj: «Futuro? Vi svelo quando prenderemo la decisione»

L’agente di Hysaj Giuffredi ha parlato del suo futuro. Le parole sull’esterno del Napoli, accostato anche alla Juve

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato del suo futuro a Radio Punto Nuovo.

«Il futuro? Il mese di maggio sarà decisivo. Elseid è un giocatore di prima fascia, quindi merita un club di prima fascia. Sono tutte società importanti. Se Hysaj lascerà Napoli, sarà il Napoli a rimetterci, ma sul suo futuro, così come su quello di mister Gattuso, non si può mai sapere. Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per Hysaj, 2-3 in Italia e un paio all’estero».

Il calciatore è seguito da vicino anche dal Milan.