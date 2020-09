Affollamento sulla destra, il Milan deve sfoltire la rosa

Sulla fascia destra il Milan ha qualche problema di affollamento. Sembra inevitabile che almeno uno tra Calabria e Conti venga ceduto

Sulla fascia destra di difesa il Milan ha qualche problema di affollamento. Fino a metà della scorsa stagione da quella parte si alternavano Davide Calabria e Andrea Conti. A gennaio arrivò Alexis Saelemaekers, un giocatore in grado di agire sia da terzino (lo abbiamo già visto quando il Milan aveva bisogno di più spinta) che da esterno alto. L’ultimo arrivato Kalulu, inoltre, sembra volersi candidare per un posto da titolare anche grazie alle recenti prestazioni (grande gol contro il Monza a San Siro). Dunque Stefano Pioli dispone di ben 4 giocatori per un ruolo, decisamente troppi anche per una squadra che dovrà lottare su tre fronti nel corso della stagione. Sembra inevitabile che almeno uno tra Calabria e Conti venga ceduto, mentre le valutazioni su Kalulu sono rimandate al termine del prestagione.