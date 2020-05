Adriano Galliani: «Sempre fatti ottimi affari con i Pozzo»

In occasione del compleanno del patron dell’Udinese, Adriano Galliani ha ricordato le trattative per Bierhoff, Helveg e Jankulovski

Il patron dell’Udinese Giampaolo Pozzo ha compiuto 79 anni e in vari gli hanno fatto gli auguri, in particolar modo Adriano Galliani, che ha colto l’occasione per ricordare le trattative tra Milan e friulani: «Trattare con te è difficilissimo ma devo dire che vendi dei prodotti buoni»

Galliani fa riferimento in particolar modo agli ingaggi di Helveg e Bierhoff nel ’98 e poi nel 2005 per Jankulovski: «Ricordo nel ’98 le trattative durissime per Helveg e Bierhoff e vincemmo subito lo Scudetto e poi con Jankulovski con cui diventammo Campioni d’Europa, vincemmo la Supercoppa Europea con un suo gol e il Mondiale per Club».