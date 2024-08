Adli via dal Milan: futuro rossonero ancora in BILICO, le pretendenti non mancano! Il doppio SCENARIO

Tra i sacrificati dal Milan sul calciomercato in questa sessione estiva potrebbe esserci Adli. Il doppio scenario

Futuro in bilico. Tra i sacrificati dal Milan sul calciomercato in questa sessione estiva potrebbe esserci Adli. Il doppio scenario:

come riportato da Tuttosport il franco-algerino, ieri partito titolare contro il Monza nel match amichevole valido per il Trofeo Silvio Berlusconi, ha estimatori sia in Arabia che in Premier League. Vedremo se il suo destino sarà quello di salutare i rossoneri.