Adli Milan, futuro in BILICO: Fonseca lo valuterà ma è già pronto il suo SOSTITUTO. Le ultime sul centrocampista

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan non più così certo di restare ancora in rossonero.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il mediano potrebbe non rientrare alla fine nei piani di Fonseca, che lo valuterà in ritiro. Il Milan intanto spinge per il suo sostituto: tutte le attenzioni dei rossoneri si stanno concentrando su Fofana del Monaco.