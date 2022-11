Adani su Giroud: «Questo è un ragazzo che va premiato con palloni laterali». Le parole del telecronista ed ex calciatore

Lele Adani durante la telecronaca di Francia-Australia ha più volte esaltato Olivier Giroud. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’attaccante del Milan:

«All’inizio Giroud non stava toccando palla, non faceva una sponda. Bisogna allargare il gioco e nel momento in cui lo fai lui viene coinvolto. Questo è un ragazzo che va premiato con palloni laterali».