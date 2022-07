Adani: «Il Milan è stato un modello lavorativo, ma bisognerà alzare il livello per competere in Europa». Le parole dell’ex calciatore

Lele Adani ha parlato del Milan ai microfoni della Bobo Tv. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Il Milan è stato un modello lavorativo, un gruppo di lavoro non solo calcistico. Poi però quando parliamo di Coppa dei Campioni c’è da alzare il livello anche da un punto di vista della qualità dei calciatori. Dal mio punto di vista il Milan dovrebbe fare due/tre calciatori di livello europeo, non solo per fare bene in Coppa dei Campioni ma per riconfermarsi in campionato. Quello che ha ottenuto l’ha meritato ma è andato molto oltre le aspettative, proprio perché ha formato i calciatori, ha sviluppato un’idea molto propositiva. Riconfermarsi è molto più duro che affermarsi: nella vita, non solo nel calcio. Quando parliamo di Europa arriva un esame molto duro e ripetuto».