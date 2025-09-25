Adani difende Allegri, l’opinionista cambia completamente idea sull’allenatore del Milan: che sorpresa in diretta. Le ultimissime notizie

Le critiche mosse ad Allegri da parte di Cassano non sono passate inosservate. A difendere a spada tratta il tecnico del Milan è intervenuto Lele Adani, che ha risposto per le rime all’amico e collega, portando una tesi molto chiara in favore dell’operato dell’allenatore rossonero. La sua argomentazione si basa su diversi punti, che smontano, uno a uno, le perplessità espresse da Cassano.

Adani ha ribadito la sua convinzione, espressa fin dall’estate, che Allegri farà bene al Milan. Ha poi affrontato la critica secondo cui l’allenatore riuscirebbe solo grazie ai giocatori forti. Ha controbattuto in modo diretto, chiedendo: “Pensate che si possa palleggiare con Gabbia e Tomori?”. Una domanda retorica che sottolinea come il Milan non abbia un organico di fuoriclasse in ogni reparto, e che il merito della solidità difensiva vada al tecnico.

Un altro punto fondamentale della replica di Adani riguarda la presunta “fortuna” di Allegri di non avere impegni europei. Il giornalista ha smentito questa teoria, ricordando che anche alla Juventus, in un periodo senza coppe, Allegri non ha ottenuto risultati eccezionali. “Anche alla Juve non aveva coppe ed è arrivato a 23 punti dall’Inter”, ha affermato Adani, evidenziando una differenza sostanziale tra il lavoro svolto a Torino e quello attuale a Milano.

Inoltre, Adani ha sottolineato che, pur avendo a disposizione giocatori di talento come Rabiot alla Juventus, Allegri non aveva mai mostrato quella capacità di innovazione che sta dimostrando al Milan. “Allegri anche alla Juve i bravi ce li aveva ma non ho mai visto innovazione, che va a campo aperto, eppure Rabiot ce l’aveva alla Juve”, ha concluso Adani, lodando il lavoro del tecnico rossonero. La sua analisi, in definitiva, pone l’accento sulla crescita del Milan e sulla capacità di Allegri di adattare le sue strategie alle caratteristiche dei giocatori, a prescindere dai nomi in rosa.