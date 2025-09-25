Adani conferma i suoi complimenti verso Allegri: il commentatore è rimasto stupito da questa cosa del Milan. Le ultimissime notizie

In un’intervista, Lele Adani ha toccato diversi argomenti, tra cui l’imminente scontro tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte. In particolare, ha speso parole di elogio per il tecnico rossonero, con il quale in passato aveva avuto delle divergenze.

Adani ha chiarito che il suo cambio di opinione non è dovuto a un ripensamento ideologico. “La battaglia ideologica la crea chi non ha argomenti. Chi ha argomenti guarda il gioco”, ha affermato, sottolineando di basare le sue analisi su ciò che vede in campo. Ha riconosciuto che il Milan di Allegri sta mostrando “percorsi diversi” e “tendenze invertite”, a riprova di una “strada” ben definita e promettente.

Il giornalista ha poi fatto un confronto tra il Milan attuale e l’ultima Juventus allenata da Allegri. Pur riconoscendo che la Juventus avesse giocatori di qualità, ha ribadito che l’assenza di un “calcio evoluto” non poteva essere considerata una cosa positiva. Al contrario, ha evidenziato come il Milan stia proponendo un calcio differente e più propositivo, citando come esempio la partita vinta contro l’Udinese.

Le parole di Adani confermano che il lavoro di Allegri al Milan sta iniziando a dare i suoi frutti, non solo in termini di risultati, ma anche di qualità del gioco. Il suo riconoscimento, proveniente da una figura che in passato è stata molto critica nei suoi confronti, è un segnale forte del cambiamento in atto nella squadra rossonera.