Adami: «Ecco come mi sono avvicinata al calcio, ad una ragazza che vuole giocare dico..»

Greta Adami , centrocampista del Milan femminile, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di RDSnext , ecco le sue parole

«Inizialmente provai la pallavolo ma non era il mio sport, li ho provati tutti, poi è arrivato il calcio, me ne sono innamorata. Contrariamente a quello che succede di solito nel nostro mondo è stata mia mamma a spingermi il primo giorno al primo allenamento. Ad una ragazza che vuole intraprendere il mio stesso percorso direi di divertirsi il più possibile e di farlo senza pensare a tutto ciò che potrebbe sentirsi dire. Penso non ci sia cosa più bella di fare ciò che si ama e di andare avanti sempre , impegnandosi perché poi serve anche quello »