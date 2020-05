Ac Milan together, il bollettino delle attività settimanali rossonere

Ac Milan together: il bollettino settimanale dei rossoneri che ripercorre tutte le attività svolte in settimana

AC MILAN E ROC NATION INSIEME PER LA LOTTA AL COVID 19

Mancano poche ore al grande evento digitale “From Milan with Love”, nato dalla partnership tra AC Milan e Roc Nation, l’azienda leader dell’intrattenimento globale, che ha lo scopo di celebrare e rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il COVID-19 in Italia e nel mondo. Una line-up di altissimo livello, con svariati artisti e campioni internazionli, italiani e stranieri che si esibiranno dal vivo. Sessanta minuti da non perdere, per ringraziare gli eroi moderni di questa pandemia e raccogliere altri fondi a sostegno della lotta in prima linea. I fondi raccolti durante “From Milan with Love” saranno destinati infatti a Fondazione Milan e alla onlus Direct Relief, che opera in 95 paesi nel mondo tra cui l’Italia. Sarà possibile donare in diretta sulla pagina ufficiale From Milan with Love, per le transazioni internazionali, e sulla pagina AC Milan Facebook Ufficiale, per le donazioni in Euro.

Lo speciale andrà in onda sulle piattaforme ufficiali social e digitali del Milan (inclusa l’app ufficiale del Club), di TIDAL, su DAZN e sul sito www.gazzetta.it. Main hosts dell’evento, il producer, già vincitore del Grammy, DJ Khaled e la giornalista e conduttrice televisiva italiana di DAZN Diletta Leotta. Tra gli artisti presenti: Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale e Chris Traynor dei Bush, Jay Buchanan dei Rival Sons e Lola Ponce. Faranno un’apparizione anche altre celebrità internazionali tra cui Jonas Brothers, Kaká, Thierry Henry, Carlo Cracco, Danilo Gallinari e Jannik Sinner, oltre a diversi giocatori del Club rossonero.

LA RACCOLTA FONDI PER LA DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI

Un goal contro il Coronavirus, dal grande cuore Milan che ha permesso di raccogliere oltre 650.000 euro per la lotta al COVID-19.

È un traguardo raggiunto attraverso il gioco di squadra, che sta unendo tutta la comunità rossonera, dalla società ai tifosi di tutto il mondo, passando per giocatori, dirigenti, dipendenti e Milan Club. Da Fondazione Milan ecco ora una nuova raccolta fondi, per la distribuzione di generi alimentari, inziativa promossa dal Comune di Milano a sostegno delle famiglie più deboli della città. Partecipa alla raccolta fondi: sostieni.fondazionemilan.org/

WELCOME ROINVESTING, IL NUOVO PARTNER ROSSONERO

La famiglia del Milan accoglie tra i partner commerciali la compagnia finanziaria ROinvesting. Il marchio di Royal Forex Ltd e il Club rossonero hanno siglato un accordo che vede il broker diventare partner fino al 30 giugno 2021. La partnership tra AC Milan e la piattaforma di trading online ROinvesting si basa su valori e sinergie condivise, tra cui una forte attenzione alla qualità, alle prestazioni professionali e all’innovazione tecnologica.

ROinvesting ha da subito supportato il Club rossonero e Fondazione Milan nella lotta al Covid-19 con una donazione di 50mila dollari, un gesto ben descritto in un video realizzato dalla piattaforma di trading online con protagonista il Brand Ambassador rossonero Daniele Massaro.

BERGAMASCHI E PIAZZA SI RACCONTANO AGLI STUDENTI

Non si fermano le attività organizzate da Fondazione Milan e Vita, momenti in cui le atlete e gli atleti rossoneri si mettono a disposizione per rispondere alle domande degli studenti delle scuole lombarde. Giovedì 30 aprile, Valentina Bergamaschi e Alessia Piazza, attaccante e portiere della Prima Squadra femminile, hanno incontrato una classe virtuale di circa 110 ragazze e ragazzi di terza della Scuola Media Breda di Sesto San Giovanni. Valentina e Alessia hanno raccontato come si sono avvicinate al calcio, il rapporto con le rispettive famiglie, i sacrifici fatti per arrivare a giocare ad alti livelli spiegando come, quando si ottengono i risultati, tutto venga ripagato e si trasforma in una bellissima sorpresa che si ripresenta giorno dopo giorno.

CONTINUANO GLI ALLENAMENTI TARGATI PUMA E AC MILAN

Non solo circuiti per allenarsi come i grandi campioni, ma anche sessioni dedicate ai più piccoli con Training Kids. Proseguono gli allenamenti targati Puma e AC Milan, che vedono coinvolti anche Massimo Ambrosini e suo figlio Federico. Otto esercizi da 30 secondi l’uno, nuovi e dedicati soprattutto ai più piccoli, per passare il tempo e tenervi compagnia in famiglia.

SQUADRA ATTIVA DA REMOTO

I giocatori sono impegnati sei giorni su sette in sedute di allenamento, lavoro aerobico di circa un’ora che ciascun atleta può svolgere in base alle proprie possibilità logistiche. Tutti i giorni, a parte la domenica, l’attività della squadra viene suddivisa in tre o quattro gruppi di lavoro incentrati sull’equilibrio, la forza e la resistenza attraverso circuiti praparati dai preparatori. Tutte le sedute di allenamento, fatte attraverso collegamenti video, sono seguite dai fisioterapisti, dai preparatori, dallo staff tecnico e da Mister Pioli.

Tutte le strutture operative del Club, al momento in regime di “smart working”, sono attive e pronte ad applicare le direttive delle autorità, nel caso fosse prefigurabile entrare in una fase due che presupponga la riattivazione di alcune aree. Il Club continua a seguire e partecipare ai tavoli di aggiornamento e condivisione legati all’emergenza e agli sviluppi della pandemia che si tengono presso le istituzioni sportive internazionali e nazionali.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione alla ripresa degli allenamenti individuali, la squadra riprenderà il lavoro presso il centro sportivo di Milanello solo dopo aver completato lo screening sulla base del protocollo medico sportivo scientifico che è in fase di approvazione.

