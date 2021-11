AC Milan inaugura la nuova stagione di: «Tutti i colori dello Sport»

Nell’ambito del programma di iniziative intraprese per concretizzare la visione e l’impegno del Club nella condivisione dei valori positivi dello sport e nella lotta a ogni forma di pregiudizio e discriminazione, AC Milan e Banco BPM, partner dell’iniziativa, hanno inaugurato oggi, lunedì 15 novembre, la nuova stagione di “Tutti i colori dello sport”.

Il progetto, iniziato ormai diversi anni fa e volto a rinforzare un percorso di sensibilizzazione ai temi di tolleranza e inclusività già in essere presso varie scuole secondarie della Lombardia, vede il coinvolgimento di oltre 2000 studenti ogni anno, raggiunti in aula dagli interventi di esperti, giocatori e giocatrici, ex calciatori e dirigenti del Club.