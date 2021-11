AC Milan: 32 punti nelle prime dodici gare, è record

Il Milan ha collezionato 32 punti nelle prime dodici gare in una stagione di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria

Il Milan ha collezionato 32 punti nelle prime dodici gare in una stagione di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). La squadra, quindi, come media-punti, ha fatto anche meglio, fino ad oggi e con ancora tante partite da giocare, delle formazioni rossonere che hanno poi conquistato lo Scudetto: con Fabio Capello nel 1996, Alberto Zaccheroni nel 1999, Carlo Ancelotti nel 2004 e Massimiliano Allegri nel 2011.

Performance che derivano dalle vittorie, l’ultima delle quali è arrivata all’Olimpico contro la Roma. Un successo con cui il Milan è diventato la quarta squadra nella storia della Serie A (dopo Roma, Juve e Napoli) a vincere dieci dei primi undici match stagionali.

Sempre grazie al 2-1 all’Olimpico contro la Roma, il Milan è diventato la terza squadra nella storia della Serie A (dopo il Napoli nel 2017 e la Juve nel 2018) a vincere almeno quindici partite in trasferta in un anno solare. Prima di superare i giallorossi a Roma, il Diavolo aveva battuto a San Siro il Torino lo scorso 26 ottobre: una vittoria con la quale Stefano Pioli è diventato il primo allenatore rossonero ad ottenere cinque successi consecutivi in casa in Serie A, cosa che non accadeva da Clarence Seedorf nel girone di ritorno del 2014.

Dati che sono significativi, ma che devono soprattutto dare lo stimolo a tenerne sempre il passo e a cercare di fare sempre meglio sul campo.