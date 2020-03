Abramovich pronto ad una follia per Donnarumma: Kepa più 60 milioni

Un’offerta clamorosa potrebbe arrivare nelle prossime settimane a Casa Milan: il Chelsea offre Kepa e 60 milioni per Donnarumma

Secondo quanto affermato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Chelsea sarebbe pronto a compiere una vera e propria follia di mercato pur di incamerare nella propria rosa Gianluigi Donnarumma dal Milan.

I blues infatti sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Kepa, acquistato dal Chelsea pochi anni fa per 80 milioni, più l’aggiunta di 60 milioni come conguaglio per strappare il sì del Milan e lasciare partire Donnarumma. Un’operazione che permetterebbe dunque al Milan non solo di ipotecare una cifra adeguata al cartellino del proprio estremo difensore ma di ritrovarsi, quasi per caso, già il sostituto in casa con il classe ’94 Kepa Arrizabalaga.