Abraham Milan, resta viva questa OPZIONE per l’attacco: si cerca questo INCASTRO. Le ultime sul centravanti inglese

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Tammy Abraham, attaccante che potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato e che piace molto al Milan di Fonseca.

Stando a quanto si apprende in questi giorni i due club sono in contatto con l’intenzione di trovare al più presto le giuste contropartite tecniche per tentare l’incastro giusto.