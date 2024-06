Abraham Milan, i rossoneri ACCELERANO! C’è il prezzo, l’offerta sul tavolo fa VACILLARE la Roma

Abraham-Milan, i rossoneri accelerano per il centravanti della Roma: Furlani prepara l’offerta che fa vacillare i giallorossi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è sempre più propenso a fiondarsi su Tammy Abraham come centravanti per la prossima stagione (magari in accoppiata con Lukaku).

l’inglese ha un contratto in scadenza a giugno del 2026 e percepisce 6 milioni di euro bonus inclusi. La Roma lo valuta 30 milioni di euro ma considerando i 16 milioni di residuo a bilancio la quadra può essere trovata sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Per aggirare l’ostacolo ingaggio il Milan poi sarebbe pronto ad offrire al ragazzo un contratto di pluriennale da 4 milioni a stagione più bonus.