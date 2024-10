Abraham Milan, il futuro è in discussione! Rossoneri chiari, serve questo fattore per il riscatto a fine anno

Abraham Milan, l’avventura rossonera può chiudersi dopo un anno: servono più gol per meritarsi la conferma. La situazione

Come riferito da Tuttosport, è già in bilico nel calciomercato Milan la posizione di Tammy Abraham, arrivato nel finale del mercato estivo in prestito secco dalla Roma e autore dell’errore dal dischetto contro la Fiorentina domenica scorsa.

Ibrahimovic è stato chiaro con l’attaccante inglese: per guadagnarsi la conferma serve la svolta in zona gol. Senza un bottino di reti di alto livello il ritorno alla Roma sarà praticamente scontato. Prossimi mesi decisivi per guadagnarsi dunque il riscatto.