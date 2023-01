Abodi sulla scomparsa di Tavecchio: «E’ una giornata buia perché è andato via un amico». Le parole del ministro dello Sport

Andrea Abodi ha parlato durante il meeting nazionale dei dirigenti promosso dal CSI a Roma della scomparsa di Carlo Tavecchio. Ecco le parole del ministro per lo sport ed i giovani:

«E’ una giornata buia perché è andato via un amico. E’ andato in luogo dove si è sempre presenti e dove un giorno ci ritroveremo. Carlo ha segnato una parte importante della mia vita e tutto sommato ha rappresentato un modo con il quale ci si può confrontare, perché si può competere ma ci si può anche rispettare. Tavecchio ha vinto e io ho perso, ma ciò non ha mai cambiato il nostro rapporto, abbiamo avuto una competizione corretta e forse ci siamo voluti anche più bene dopo»