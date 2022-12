Abodi: «Spingo per un tavolo di confronto con Casini per consentire al calciato di competere al meglio nel mondo». Le parole del ministro dello Sport

Andrea Abodi ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera su come migliorare il calcio nel Mondo e in Italia. Ecco le parole del ministro dello Sport:

«Non ho mai alzato un muro. Ciò che è consentito al sistema delle imprese è permesso anche al calcio, perciò se la sanzione sarà del 3% per le aziende che chiederanno la rateizzazione, lo stesso varrà per la A. Spingo per un tavolo di confronto col presidente Casini per consentire al calcio di competere al meglio in Italia e nel mondo. Ma non si possono accampare pretese e poi avere comportamenti impropri e incomprensibili. Tralascio per un momento quelli morali, ma prima o poi anche di questo si dovrà discutere, insieme alla reputazione di questo mondo. Senza reputazione non c’è prospettiva di sviluppo, anche economico»